شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن نواف يوجه باستكمال إنارة طريق «الأمير عبدالإله» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز باستكمال إنارة طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز (جنوباً)، خدمة لمرتادي الطريق وما يمثله من أهمية كحزام دائري شرق مدينة سكاكا. وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان: "إن أمانة المنطقة شرعت بأعمال استكمال إنارة الطريق، وسيتم تركيب أبراج بارتفاع 20 متراً، مركب على كل برج 4 وحدات إنارة LED". وأعرب المهندس الشرعان عن شكره للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ونائبه على دعمهما لمشاريع الأمانة وتذليل العقبات أمام تنفيذها، ولوزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي لمتابعته الدائمة.



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