شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيسة جمهورية سنغافورة ويقيم مأدبة غداء تكريما لها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – اليوم (الأربعاء)، رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب.

كما كان في استقبال فخامتها، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.

ورحب خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بفخامتها والوفد المرافق لها في المملكة، فيما أبدت رئيسة سنغافورة سعادتها بزيارة المملكة، ولقائها خادم الحرمين الشريفين.

Advertisements

وفي صالون الاستقبال، صافحت فخامة الرئيسة حليمة يعقوب الأمراء، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق لفخامتها.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - مأدبة غداء تكريماً لفخامة رئيسة جمهورية سنغافورة، والوفد المرافق لها.

حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، و مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فهد بن جلوي، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير الوليد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، و المستشار في الديوان الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن خالد، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، و المستشار في الديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، و وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، و نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، و وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، و مساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز.