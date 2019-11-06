شكرا لقرائتكم خبر عن «القمر المتحدة» ترحب بالاتفاق الموقع بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (موروني)

رحبت حكومة جمهورية القمر المتحدة بالاتفاق الموقع بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، برعاية من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقالت في بيان لها صدر اليوم: إن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة للحفاظ على كامل التراب اليمني، وللحيلولة دون انزلاق البلد نحو الانقسام والتفكك.

وأشادت حكومة القمر المتحدة بدور المملكة العربية السعودية المهم والمقدر في رعاية الاتفاق ودفع الأطراف اليمنية إلى مائدة التفاوض.