شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بترقية 536 عضواً من النيابة العامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً كريماً يقضي بترقية (536)عضواً من أعضاء النيابة العامة إلى مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.

Advertisements

وثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم اللامحدود من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لجهاز النيابة العامة وبما يرسخ من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقاً للتطلعات السامية.

وحث النائب العام أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك.

سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم عزهما وتوفيقهما.