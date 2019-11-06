شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يبحث مع مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي افتتاح مركز للتقنية الحديثة التابع للمنتدى في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء)، الرئيس التنفيذي ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب.

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وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والمنتدى وسبل تطويره، بما في ذلك افتتاح مركز للتقنية الحديثة تابع للمنتدى في مدينة الرياض وهو الخامس على مستوى العالم.

حضر الاستقبال وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضره نائب رئيس الأعمال الجيوسياسية والإقليمية ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في منتدى الاقتصادي العالمي ميريك دوسيك، ورئيسة الشؤون التنفيذية في مكتب الرئيس كيلي اومندسن.