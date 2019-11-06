السعودية | شاهد كيف نجا سعودي من حادث مروري مروع

نجا شاب سعودي من موت محقق، حين وقف بجوار سيارته متأهباً للركوب فيها، ليقع حادث مروع على طريق مدينة البشائر بمنطقة عسير، ومجاوراً من مكان وقوفه، لتنجرف السيارتان تجاهه، لينجو من تعرضه للدهس بأعجوبة.

المشهد الذي وثقته كاميرا مراقبة أحد المحال المجاورة لموقع الحادثة، أظهرت اصطدام شاحنة كبيرة بسيارة "ونيت"، حاول قائدها الانحدار بشكلٍ مفاجئ، ما تسبب في انحرافهما عن مسارهما، بعد صدمة قوية متجهتين إلى المنازل والمحلات التجارية.

وظهر في المقطع أحد الأشخاص بدا أنه خارج من أحد المحلات التجارية، ليقع الحادث أمامه مباشرة وتصطدم به إحدى السيارات، إلا أنه حاول الاحتماء بسيارته أثناء وقوفها.