، خادم الحرمين يستقبل "حليمة يعقوب" ويقيم مأدبة غداء تكريمًا لها ،

محمد بن مسعود - الدمام - رئيسة سنغافورة أبدت سعادتها بزيارة المملكة ولقائها الملك سلمان

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة.

كما كان في استقبالها، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بالضيفة والوفد المرافق لها في المملكة، فيما أبدت رئيسة سنغافورة سعادتها بزيارة المملكة، ولقائها خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافحت الرئيسة حليمة يعقوب الأمراء، الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق لفخامتها.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيسة جمهورية سنغافورة، والوفد المرافق لها.

وحضر الاستقبال والمأدبة، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز ، الأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين ، الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز ، الأمير تركي بن فهد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، الأمير الوليد بن سعود بن عبدالعزيز ، الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد ، الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد.

كما حضر الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير دولة عضو مجلس الوزراء، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز.

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الملك سلمان بن عبدالعزيز حليمة يعقوب