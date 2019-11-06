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أقدم رجلٌ، اليوم الأربعاء، على طعن 3 سياح يحملون الجنسية الإسبانية ورجل أمن ومرشداً سياحياً، في أثناء وجودهم في مركز الزوّار بمنطقة جرش الأثرية في الأردن.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن جميع الإصابات بالغة، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية الفاعل، وباشرت التحقيق في الحادثة للوقوف على المُلابسات كافة.
واأّدت صحيفة "الرأي" الأردنية طعن 3 سياح ومرشد سياحي ورجل أمن في مدينة جرش الأردنية قرب موقع آثار رومانية.جرش الأردن طعن سياح
3 سياح إسبان يتعرّضون للطعن في جرش بالأردنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-06
أقدم رجلٌ، اليوم الأربعاء، على طعن 3 سياح يحملون الجنسية الإسبانية ورجل أمن ومرشداً سياحياً، في أثناء وجودهم في مركز الزوّار بمنطقة جرش الأثرية في الأردن.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن جميع الإصابات بالغة، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية الفاعل، وباشرت التحقيق في الحادثة للوقوف على المُلابسات كافة.
واأّدت صحيفة "الرأي" الأردنية طعن 3 سياح ومرشد سياحي ورجل أمن في مدينة جرش الأردنية قرب موقع آثار رومانية.
06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
01:08 PM
إضافة إلى رجل أمن ومرشد سياحي .. والإصابات بالغة
أقدم رجلٌ، اليوم الأربعاء، على طعن 3 سياح يحملون الجنسية الإسبانية ورجل أمن ومرشداً سياحياً، في أثناء وجودهم في مركز الزوّار بمنطقة جرش الأثرية في الأردن.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن جميع الإصابات بالغة، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية الفاعل، وباشرت التحقيق في الحادثة للوقوف على المُلابسات كافة.
واأّدت صحيفة "الرأي" الأردنية طعن 3 سياح ومرشد سياحي ورجل أمن في مدينة جرش الأردنية قرب موقع آثار رومانية.
، 3 سياح إسبان يتعرّضون للطعن في جرش بالأردن ،
المصدر : الخليج 365
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