السعودية اليوم / سمو نائب أمير الجوف يستقبل مدير جمرك المطار



سكاكا 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، بمكتب سموه بالإمارة اليوم مدير جمرك مطار الجوف عبيد بن مبشر العنزي .

واستعرض سمو نائب أمير المنطقة سير العمل في جمرك المطار ، مطلعاً على دور رجال الجمارك وجهودهم في مجال عملهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وأعرب العنزي عن شكره لسمو نائب أمير منطقة الجوف لما استمع له من توجيهات.

// انتهى //

15:30ت م

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