السعودية اليوم / رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى المملكة



الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

استقبل معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، بمكتبه بمقر الهيئة في مدينة الرياض، اليوم, سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون.

واطّلع السفير البريطاني على أهم الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في مجال تعزيز النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد، فيما استمع معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى تجربة المملكة المتحدة في ذات المجال.

حضر اللقاء من جانب الهيئة معالي النائب لمكافحة الفساد الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المنيف، ومعالي النائب لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل.

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15:06ت م

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