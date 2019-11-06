السعودية اليوم / زلزال بقوة 8ر5 درجات يضرب أرخبيل فانواتو جنوبي المحيط الهادئ



بورت فيلا 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 8ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم دولة فانواتو الأرخبيلية الواقعة جنوبي المحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على مسافة 32 كيلومترًا شمال شرقي مدينة سولا وهي أكبر مدن مقاطعة توربا بدولة فانواتو .

ولم تصدر على الفور أي تقارير حول سقوط ضحايا أو وقوع أضرار جراء الزلزال .

// انتهى //

15:02ت م

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