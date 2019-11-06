السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية: المملكة موطن السلام ومنبع الخير والوئام



الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

قال معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ : "إن نجاح الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة العربية

ونوه معاليه بالدور المحوري والقيادي الذي تمتلكه المملكة العربية السعودية بفضل الله ثم بما تتمتع به قيادتها من سياسة رصينة, وحكمة بالغة في التعامل مع الأحداث ومجريات الأمور في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي يشهدها العالم العربي أجمع واليمن الشقيق على وجه الخصوص, من تحديات ومخاطر جسيمة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية ووحدة الصف وتوحيد الجهود لإعادة اليمن إلى وضعه الطبيعي في محيطه العربي بعيداً عن التدخلات الأجنبية التي لا تريد به إلا الدمار.

وأضاف وزير الشؤون الإسلامية قائلاً : "إن مضامين كلمة سمو ولي العهد أثناء توقيع الاتفاقية, التي بينت وبجلاء مكانة اليمن وشعبها الشقيق في قلب خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -, قد وضعت النقاط على الحروف في هذا الوقت الحساس".

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يبارك هذا الاتفاق المهم, وأن يوفق قيادات اليمن لإتمامه, والعمل سوياً لتحقيق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق وشعبة الكريم, وأن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه, وأن يديم علينا الأمن والإيمان والاستقرار ورغد العيش, وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خير الجزاء على ما يقومان به من جهود خيره وأعمال دؤوبة لنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان, ونشر الخير والمحبة والسلام في ربوع العالم أجمع, وفي المنطقة العربية بشكل خاص.

// انتهى //

15:02ت م

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الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسقال معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ : "إن نجاح الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لرأب الصدع وجمع الكلمة والإصلاح بين الأشقاء في اليمن, إنما هو تأكيدُ على الدور البناء الذي تقوم به المملكة للمحافظة على وحدة اليمن وسلامة أراضيها وتحقيق الترابط والأمن والاستقرار في ربوعه".ونوه معاليه بالدور المحوري والقيادي الذي تمتلكه المملكة العربية السعودية بفضل الله ثم بما تتمتع به قيادتها من سياسة رصينة, وحكمة بالغة في التعامل مع الأحداث ومجريات الأمور في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي يشهدها العالم العربي أجمع واليمن الشقيق على وجه الخصوص, من تحديات ومخاطر جسيمة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية ووحدة الصف وتوحيد الجهود لإعادة اليمن إلى وضعه الطبيعي في محيطه العربي بعيداً عن التدخلات الأجنبية التي لا تريد به إلا الدمار.وأضاف وزير الشؤون الإسلامية قائلاً : "إن مضامين كلمة سمو ولي العهد أثناء توقيع الاتفاقية, التي بينت وبجلاء مكانة اليمن وشعبها الشقيق في قلب خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -, قد وضعت النقاط على الحروف في هذا الوقت الحساس".وسأل معاليه المولى عز وجل أن يبارك هذا الاتفاق المهم, وأن يوفق قيادات اليمن لإتمامه, والعمل سوياً لتحقيق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق وشعبة الكريم, وأن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه, وأن يديم علينا الأمن والإيمان والاستقرار ورغد العيش, وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خير الجزاء على ما يقومان به من جهود خيره وأعمال دؤوبة لنصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان, ونشر الخير والمحبة والسلام في ربوع العالم أجمع, وفي المنطقة العربية بشكل خاص.// انتهى //15:02ت م0153

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