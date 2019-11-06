السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يكرم المشاركين في خدمة الحجاج من منسوبي قطاع التدريب التقني بالمنطقة ويتسلم تقرير حج 1440هـ



بريدة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا للحج بالمنطقة ، في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم، أعضاء فريق العمل المشاركين في خِدمة ضيوف الرحمن بمدينة الحجاج والجوالة المشاركين في المشاعر المقدسة، من منسوبي قطاع التدريب التقني والمهني بالمنطقة ، يتقدمهم مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد المذن، ونائبه أحمد الحمودي.

وتسلم سموه خلال اللقاء تقريراً عن حج 1440هـ, الذي يوضح الجهود, التي قام بها أعضاء فريق العمل المشاركين في الحج من منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

ورحب سموه خلال اللقاء بهم، مؤكدا أن المملكة تعتز بخدمة ضيوف الرحمن وتفتخر بنيلها هذا الشرف الكبير، معرباً سموه عن سعادته بما شاهده من جهود وخدمات للعاملين في المدينة لخدمة الحجاج ، وما احتوى هذا التقرير من الخدمات التي قدمها فريق الصيانة التطوعي، وأعضاء الجوالة في المشاعر المقدسة لعام 1440هـ ، التي تمت بنجاح بفضل من الله، لافتاً الانتباه إلى أن ذلك ليس بمستغرب من أبناء هذا الوطن، مشيراً إلى أن الأعمال الخيرية جبلت في أبناء هذه البلاد.

وأعرب سمو أمير منطقة القصيم عن شكره للعاملين كافة في خدمة ضيوف الرحمن الذين شاركوا في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام المارين في منطقة القصيم ، مثمناً سموه تلك الجهود المبذولة، متمنيًا سموه للجميع التوفيق والسداد.

// انتهى //

14:59ت م

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