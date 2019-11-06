السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يتسلّم التقرير الوثائقي عن أنشطة وبرامج سجن بريدة



بريدة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة، مدير سجون المنطقة العميد خالد الجربوع ، يرافقه مدير إدارة سجن بريدة المقدم مساعد الرعوجي ، الذين قدموا للسلام على سموه ، وتسلميه تقريراً وثائقياً لأنشطة وبرامج إدارة سجن بريدة لعام 1440 / 1441هـ.

واستمع سموه خلال اللقاء من العميد الجربوع ما شهدته الإصلاحيات من تطوير وخطط مستقبلية ، إلى جانب برامج التواصل الاجتماعي والأسري مع النزلاء، والرعاية الاجتماعية ، والتدريب المهني ، إضافة إلى الأنشطة الثقافية والرياضية التي تُسهم في إعادة تأهيل النزلاء ، التي تتضمن برامج التوجيه الفكري والمعنوي ، والجناح المثالي والأكاديمية التابعة له وماتتكون منه من قاعات للمحاضرات وغيرها.

وثمن سمو الأمير فيصل بن مشعل , جهود المديرية العامة للسجون بمنطقة القصيم بما شاهده من خلال هذا التقرير ، مؤكداً أهمية تطوير برامج تأهيل السجناء ، بما يكفل إعدادهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع ، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يوفق الجميع لكل خير .

// انتهى //

14:55ت م

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