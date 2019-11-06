السعودية اليوم / "الدرب" تستعد لاستقبال موسم الشتاء



الدرب 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

جهزت بلدية محافظة الدرب ، حديقة المملكة ، وممشى الفن ، وحديقة بويحيى ، والمديري ، و المنتزه العام بالمحافظة ، وذلك استعداداً لاستقبال موسم الشتاء للعام الحالي ١٤٤١هـ ، حيث كثفت جهودها لإعداد المسطحات الخضراء وتوفير ألعاب الأطفال و صيانة الحدائق والمتنزهات.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن خرمي ، أن البلدية أنهت الاستعدادات كافة لاستقبال موسم الشتاء واقتراب موعد افتتاح مهرجان الدرب السياحي ، حيث جرى تركيب عقود الزينة وتحسين الإنارة في مداخل المحافظة والشوارع.

وأشار إلى أن البلدية نفذت حملات تفتيشية على مطاعم و مطابخ المحافظة ، لضمان جاهزيتها خلال موسم الدرب ، ومدى تقيدها بالاشتراطات الصحية لهذه النشاطات من مطاعم و بوفيهات.

وفيما يخص الباعة الجائلين والحملات الميدانية ، أفاد المهندس الخرمي ، بأنه جرى الخروج في حملات ميدانية مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة ، ملمحاً إلى خطة عمل خاصة أعدت لمهرجان الشتاء وتجهيز مسلخين تجهيزاً شاملاً ، بالإضافة إلى استمرار أعمال المكافحة الحشرية صباحاً ومساءً.

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14:53ت م

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