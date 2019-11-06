السعودية | خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة جمهورية سنغافورة

المناطق _ الرياض

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة.

وقبيل المباحثات، سلم خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – فخامة رئيسة جمهورية سنغافورة قلادة الملك عبدالعزيز، تقديراً لفخامتها.

عقب ذلك، تم بحث العلاقات بين المملكة وسنغافورة، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية القروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ( الوزير المرافق )، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة سعد بن صالح الصالح.

كما حضرها من الجانب السنغافوري، معالي وزير البيئة والموارد المائية والوزير المكلف بشؤون المسلمين ماساجوس ذو الكفلي، ومعالي كبير وزراء الدولة وزير التجارة والصناعة الدكتور كوه بوه كوون، وسفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونغ تشاو مينغ، وعضو البرلمان جوان بيريرا، وعضو البرلمان فوو مي هار، وسكرتير أول خاص لرئيسة الجمهورية بيني لي، وعدد من المسؤولين.