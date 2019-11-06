السعودية | جمهورية القمر المتحدة ترحب بالاتفاق الموقع بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:19 مساءً, 6 نوفمبر 2019 م المناطق _ موروني رحبت حكومة جمهورية القمر المتحدة بالاتفاق الموقع بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض، برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ.

وقالت في بيان لها صدر اليوم : إن هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة للحفاظ على كامل التراب اليمني، وللحيلولة دون انزلاق البلد نحو الانقسام والتفكك.

وأشادت حكومة القمر المتحدة بدور المملكة العربية السعودية المهم والمقدر في رعاية الاتفاق ودفع الأطراف اليمنية إلى مائدة التفاوض.

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