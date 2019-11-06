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الجبيري محذرًا من الشائعات: استقوا معلومات اكتتاب أرامكو من مصادر موثوقة
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - البرك
جدد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري التنبيه بعدم الاستماع لمروجي الشائعات فيما يخص اكتتاب شركة أرامكو السعودية.
وقال الجبيري في تغريدة له عبر حسابه: ” أجدد التنبيه بأهمية التصدي وعدم تداول أي محتوى غير صادر من الجهات الرسمية أو اقتصادي متخصص بخصوص اكتتاب شركة أرامكو السعودية وكل ما يتم تداوله مصادره مجهولة ومغرضة تهدف إلى محاولة النيل من نجاحاتنا المتزايدة فلا تكونوا عونًا وناقلًا لذلك.
هذا وقد تناقل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الشائعات حول اكتتاب شركة أرامكو السعودية بالرغم من أنه لم يصدر تفاصيل الاكتتاب بشكل رسمي.
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