كلية الجبيل الصناعية تُصدر وثائق تخرج تمتاز بسمات أمنية عالية

2019-11-06

متابعات الخليج 365 - واس

دشّن مدير كلية الجبيل الصناعية الدكتور عيد بن محمد الهاجري اليوم، التصميم الجديد “الإصدار الرابع” لوثائق التخرج وسجلات الدرجات ووثائق مراتب الشرف التي تمتاز بسمات أمنية عالية تحول دون نسخها أو تقليدها، بحيث لا يمكن العبث أو التلاعب بمحتوياتها سواء بإزالة بعض البيانات التي تمت طباعتها أو إعادة طباعة بيانات مزورة.

وجرى تطبيق تقنية البصم الحراري النافر (DUOGRAM) على الوثائق للختم الأمني الذي يصعب تزويره أو تقليده، وذلك حرصاً من الكلية على مواكبة التطور التقني وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في تطبيق التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية وتوسيع نطاق التعامل بها والارتقاء بمستوى العمل الحكومي.

وعملت الكلية على تزويد كل وثيقة برقم تحقق للتأكد من صحة الوثيقة، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للكلية والذي يوفر الكثير من الوقت ويسهل على الخريجين وجهات التوظيف مشقة وعناء التوثيق اليدوي والمراسلات ومراجعة الكلية.

يذكر أن كلية الجبيل الصناعية تعمل جاهدة على تجويد وتطوير المنظومة التعليمية بالكلية وفق أفضل معايير وممارسات الجودة العالمية في مجال التعليم العالي عبر المواءمة بين مخرجات الكلية ومتطلبات سوق العمل، ويأتي ذلك إيمانا منها بأن الاستثمار الأمثل للمعرفة هو من خلال التعليم والبحث العلمي والابتكار.







