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محللة سياسية: اتفاق الرياض يضع حداً للعنف في المنطقة
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
قالت المحللة السياسية لشؤون الشرق الأوسط، “أبريل لونغلي” إن الاتفاق بين الحكومة اليمنية والانفصاليين الجنوبيين، برعاية الرياض، يوفر الأمل في التوصل إلى اتفاق سلام أوسع.
وتابعت “لونغلي” أن الاتفاقية إيجابية للغاية، مؤكدة أنها ستضع حداً لوتيرة العنف في المنطقة العربية، كما أنها تمهد لمفاوضات يمنية أكثر شمولاً، بحضور الانفصاليين الجنوبيين.
وواصلت: “تحاول الرياض التركيز على مواجهة ميليشيات الحوثي الحليفة لإيران على حدودها الجنوبية، والتي تهدد استقرار المنطقة، وبالتأكيد هذه الاتفاقية من شأنها المساعدة في ذلك”.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والانفصاليون الجنوبيون، وقعا اتفاق سلام، في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء، لإنهاء الصراع على السلطة في جنوب اليمن، والذي وصفه ولي العهد محمد بن سلمان بأنه خطوة نحو حل سياسي أوسع لإنهاء الصراع متعدد الأوجه.
وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاتفاق على تويتر قائلاً: “بداية جيدة للغاية”، وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن الاتفاق “خطوة مهمة في جهود السلام، ولدفع تسوية سلمية للنزاع في اليمن”.
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