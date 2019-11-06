خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس التنفيذي ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ اليوم، الرئيس التنفيذي ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، البروفيسور كلاوس شواب.

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وتم خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين المملكة والمنتدى وسبل تطويره، بما في ذلك افتتاح مركز للتقنية الحديثة تابع للمنتدى في مدينة الرياض، وهو الخامس على مستوى العالم.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضره نائب رئيس الأعمال الجيوسياسية والإقليمية، ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في منتدى الاقتصاد العالمي، ميريك دوسيك، ورئيس الشؤون التنفيذية في مكتب الرئيس كيلي اومندسن.