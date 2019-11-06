السعودية | الملك سلمان يبحث مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي أوجه التعاون

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يبحث مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي أوجه التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، الرئيس التنفيذي ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والمنتدى وسبل تطويره، بما في ذلك افتتاح مركز للتقنية الحديثة تابع للمنتدى في مدينة الرياض وهو الخامس على مستوى العالم.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير المالية محمد الجدعان.

كما حضره نائب رئيس الأعمال الجيوسياسية والإقليمية ورئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في منتدى الاقتصادي العالمي ميريك دوسيك، ورئيسه للشؤون التنفيذية في مكتب الرئيس كيلي اومندسن.