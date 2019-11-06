، "فورد" الأمريكية تكشف عن سيارتها "إسكورت" الجديدة كلياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتميز مقدمتها بتصميم أنيق وتحتوي نظام الثبات ESC

عبدالملك سرور:كشفت شركة فورد عن سيارتها إسكورت الجديدة كلياً، وتتميز مقدمة إسكورت بتصميمها الأنيق والدقيق والذي تبرز فيه الخطوط الأفقية، حيث تتوسط الشبك العلوي المصابيح الأمامية وتمتد خارجياً لتندمج بالمصدات الأمامية، ما يمنح مقدمة السيارة تناغماً بالتوازي مع الشبك السفلي بالعرض الكامل.

ويوفر تصميم المصابيح الأمامية ذات تفريغ عالي الكثافة (HID) للسائقين إضاءة مثالية، أما في الواجهة الخلفية للسيارة، فيمتد تصميم المصابيح الخلفية LED المميز إلى غطاء الصندوق، مما يمنح إسكورت مزيداً من الجمالية. وتوفر المصابيح الخلفية المزدوجة المدمجة والمفصولة عن مصابيح الضباب في الواجهة الخلفية تصميماً مفعماً بالتماثل والتوازن، في حين تعزز الواجهة الخلفية متعددة القطع جنباً إلى جنب مع الإطارات المتوفرة بقياس 17 إنش وهوائي زعنفة القرش من مظهر السيارة المتطور والعصري.

أما من الداخل، فتتميز مقصورة إسكورت الجديدة كلياً باللونين الرمادي والأسود، حيث يمنح التصميم العصري للسائقين والركاب شعوراً بالراحة المطلقة، وقد ساهمت لوحة العدادات الجديدة واللمسات المدهشة والإضافات المصنوعة من الألومنيوم في الارتقاء بجمالية مقصورة إسكورت إلى مستوى جديد كلياً.

أما صندوق الأمتعة الخلفي، فهو مصمم ليتسع لأكبر قدر من الأمتعة لرحلاتكم خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما توفر المقاعد الخلفية القابلة للطي مساحة أكبر لتسهيل نقل الأمتعة الكبيرة عند الحاجة.

وبالنسبة لمحرك السيارة فيأتي بقدرة 125 حصاناً ويولد عزم دوران قدره 150 نيوتن لكل متر وبسعة 1.5 لتر ويمتاز بخفته وقوته وكفاءة استهلاكه للوقود. فالسيارة الجديدة تقطع مسافة حتى 18.9 كم باللتر الواحد من الوقود، لتكون بذلك واحدة من أكثر السيارات كفاءة في استهلاك الوقود ضمن فئتها، مما يجعلها وسيلة مثالية للراغبين بتقليص معدلات استهلاكهم للوقود.

ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات ليدفع الإطارات الأمامية، وللمساعدة في تبريد المحرك، تقوم فتحة كهربائية أفقية تقع داخل الشبك الأمامي تلقائياً بضبط تدفق الهواء، لتحد بالتالي من مقاومة الرياح وتساعد في تحسين كفاءة استهلاك الوقود.

وشمل برنامج الاختبار قيادة السيارة وثباتها وأداءها سواء في داخل المدينة أو على الطرق السريعة. وفي هذا الإطار، قال زياد دلالة، كبير المهندسين لدى فورد الشرق الأوسط وأفريقيا: "لقد أعجب فريقنا بالقدرات العالية التي أظهرتها إسكورت عبر كافة الاختبارات التي وضعناها بها. فقد أظهرت السيارة الجديدة قدرة عالية في مختلف درجات الحرارة والتي تصل إلى ذروتها خلال فصل الصيف، فضلاً عن الكفاءة اللافتة في تبريد المقصورة بسرعة كبيرة".

ومن ناحية الأمان فقد حرصت فورد على ضمان سلامة مركباتها؛ حيث تشمل ميزات الأمان المحسّنة في إسكورت نظام الثبات الإلكتروني (ESC)؛ ووسائد هوائية ذات ستارة جانبية ونظام مراقبة ضغط الإطارات لتوفير حماية فائقة لجميع الركاب، كما تم تزويد المقاعد الخلفية في كل طرازات السيارة بنظام ISOFIX مخصص لمقعدي أطفال لمزيد من الأمان لجميع أفراد العائلة في كل رحلة.

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فورد سيارتها إسكورت