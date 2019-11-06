، بدء إيقاف خدمات المنشآت التي لا تتوافق أنشطتها التجارية مع عملها الفعلي ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيقاف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت التي لا تتوافق أنشطتها التجارية مع أنشطتها الفعلية التي تمارسها بعد أن انتهت المهلة الممنوحة لها للتصحيح.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، وتحقيق المنافسة العادلة، بالإضافة إلى تصحيح مسارات سوق العمل، وتحسين بيئته، وتنظيمه بما يجعله أكثر جذبًا واستجابة لبرامج التوطين؛ إذ تختلف معدلات التوطين باختلاف النشاط الذي تمارسه المنشأة.
وجدد "أبا الخيل" الدعوة لأصحاب المنشآت، في تحرّي الدِقة خلال تسجيل أنشطة منشآتهم، والبدء بتحديث سِجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم التقدّم بطلب تعديل النشاط إلكترونيًا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب النشاط الفعلي، وذلك من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط: www.mlsd.gov.sa.
وأشار "أبا الخيل" إلى أن الوزارة منحت مهلة للمنشآت المخالفة لتصحيح أنشطتها التجارية بما يتوافق مع أنشطتها الفعلية التي تمارسها، مضيفًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على التحقق من أنشطة منشآت القطاع الخاص، وإجراء زيارات تفتيشية ميدانية للتأكد من ممارستها للأنشطة الفعلية وضبط المنشآت المخالفة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقها.وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيقاف خدمات المنشآت
بدء إيقاف خدمات المنشآت التي لا تتوافق أنشطتها التجارية مع عملها الفعليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-06
بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيقاف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت التي لا تتوافق أنشطتها التجارية مع أنشطتها الفعلية التي تمارسها بعد أن انتهت المهلة الممنوحة لها للتصحيح.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، وتحقيق المنافسة العادلة، بالإضافة إلى تصحيح مسارات سوق العمل، وتحسين بيئته، وتنظيمه بما يجعله أكثر جذبًا واستجابة لبرامج التوطين؛ إذ تختلف معدلات التوطين باختلاف النشاط الذي تمارسه المنشأة.
وجدد "أبا الخيل" الدعوة لأصحاب المنشآت، في تحرّي الدِقة خلال تسجيل أنشطة منشآتهم، والبدء بتحديث سِجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم التقدّم بطلب تعديل النشاط إلكترونيًا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب النشاط الفعلي، وذلك من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط: www.mlsd.gov.sa.
وأشار "أبا الخيل" إلى أن الوزارة منحت مهلة للمنشآت المخالفة لتصحيح أنشطتها التجارية بما يتوافق مع أنشطتها الفعلية التي تمارسها، مضيفًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على التحقق من أنشطة منشآت القطاع الخاص، وإجراء زيارات تفتيشية ميدانية للتأكد من ممارستها للأنشطة الفعلية وضبط المنشآت المخالفة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقها.
06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
02:32 PM
"أبا الخيل": لحماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة وتحقيق المنافسة العادلة
بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيقاف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت التي لا تتوافق أنشطتها التجارية مع أنشطتها الفعلية التي تمارسها بعد أن انتهت المهلة الممنوحة لها للتصحيح.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، وتحقيق المنافسة العادلة، بالإضافة إلى تصحيح مسارات سوق العمل، وتحسين بيئته، وتنظيمه بما يجعله أكثر جذبًا واستجابة لبرامج التوطين؛ إذ تختلف معدلات التوطين باختلاف النشاط الذي تمارسه المنشأة.
وجدد "أبا الخيل" الدعوة لأصحاب المنشآت، في تحرّي الدِقة خلال تسجيل أنشطة منشآتهم، والبدء بتحديث سِجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم التقدّم بطلب تعديل النشاط إلكترونيًا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب النشاط الفعلي، وذلك من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني عبر الرابط: www.mlsd.gov.sa.
وأشار "أبا الخيل" إلى أن الوزارة منحت مهلة للمنشآت المخالفة لتصحيح أنشطتها التجارية بما يتوافق مع أنشطتها الفعلية التي تمارسها، مضيفًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على التحقق من أنشطة منشآت القطاع الخاص، وإجراء زيارات تفتيشية ميدانية للتأكد من ممارستها للأنشطة الفعلية وضبط المنشآت المخالفة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقها.
، بدء إيقاف خدمات المنشآت التي لا تتوافق أنشطتها التجارية مع عملها الفعلي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بدء إيقاف خدمات المنشآت التي لا تتوافق أنشطتها التجارية مع عملها الفعلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.