لولوة العزة.. قصة الشيف التي أصبحت باربي السعودية- صور

اختارت شركة “ماتيل” المصنعة لدمية “باربي” الشهيرة إطلاق دمية تشبه في ملامحها وزيها وشكلها الشيف السعودية لولوة العزة بإصدار حصري، وذلك ضمن احتفال الشركة بمرور 60 عامًا على عمر هذه اللعبة.

ووفقاً لـ“العربية”، قالت العزة: “الشركة اتصلت بي واستأذنتني أن تكون شخصيتي هي الباربي السعودية، بعد أن تم اختياري ضمن قائمة فيها أسماء 3 سيدات سعوديات مرشحات. حينها لم أدرك أهمية الموضوع، ما معنى أن أكون الباربي السعودية”.

وأضافت: “بعدها، ذهبت إلى دبي ورأيت الباربي التي تشبهني، وفورًا قمت بإرسال صورها لأولادي ولأسرتي. وقد كُتب على هذه اللعبة (باربي مثلي الأعلى). حينها شعرت بسعادة غامرة لهذه الجملة التي تعبر عن كوني قد أكون مثلًا أعلى للكثير من الفتيات”.

وأوضحت أنها تعمل في مجال الطبخ منذ 20 عامًا، مشيرة إلى أنه تم اختيارها لتكون “باربي السعودية”؛ لأنها “أول أكاديمية سعودية تعمل في المنزل لتعليم فنون الطهي، باعتبار مهنة الشيف من المهن غير المتداولة في السعودية، وأن هناك العديد من الطالبات يحضرن لتعلم الطهي على يدي، ويحبون الطاقة الإيجابية التي أنقلها لهم.