سعوديات لم يصرفن رواتبهن بإحدى الشركات لمدة 5 شهور يكشفن تفاصيل المآساة.. ومتحدث جامعة طيبة يعلق

اشتكت 100 موظفة سعودية يعملن في إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة من عدم صرف رواتبهن الشهرية منذ أكثر من 5 أشهر.

وحسب “عكاظ” قالت إحدى المتضررات (أم عمر) : إنها أم لـ5 أطفال يعاني والدهم من جلطة، وتعاني كثيرا في تسيير المعيشة اليومية بسبب تأخر الرواتب، ما يضطرها إلى الاقتراض والسلف. وأضافت علياء الجهني إن لديها إشعارا بمراجعة الطبيب ورفضت جهة العمل السماح لها وسيتم حسم يوم الغياب من راتبها الذي لا تصرفه أصلا! .

وأشارت أم فيصل إلى أن الشركة تفرض 3 أيام غياب في غياب اليوم الواحد في مخالفة صريحة للأنظمة. أما أم أحمد، وهي أم لـ5 أطفال، فتعيش منذ أسبوعين بلا كهرباء؛ بسبب عدم تسديدها الفواتير.

من جهته، قال المتحدث باسم جامعة طيبة الدكتور ماهر عبدالغني الحربي بأن الجامعة تتابع الموضوع مع الشركة التي أكدت التزامها بدفع مستحقات جميع العاملات لديها.