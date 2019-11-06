الحكم بعدم مشروعية إنهاء عقد معلمة تم فصلها بعد 12 عاما من العمل دون ‏إنذار

قضت المحكمة الإدارية بتبوك بعدم مشروعية إنهاء عقد معلمة ‏بعد قرار إحدى المدارس الخاصة بتبوك فصلها دون انذار مسبق ‏بعد 12 عاما من عملها.‏ وأكد الحكم وفقا لـ”صدى تبوك” على حق المعلمة في المطالبة بالتعويض، ومطالبة ‏صاحب العمل بالحقوق المنصوص عليها في عقد العمل والالتزام بها‎.

وكانت المعلمة قد رفعت دعوى قضائية أوائل العام الجاري على ‏المدرسة تطالب فيها إعادتها لوظيفتها نظراً لفصلها تعسفيا، ودون سابق إنذار، إلا أن المدرسة أصرت على رفض إعادتها إلى وظيفتها بسبب ‏الرغبة في إنهاء العلاقة العمالية معها.