الهلال الأحمر يباشر 13 حالة هلع وخوف بمدرسة بنات في شرق الرياض

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عند الساعة الـ 10:40 صباحا، من مدرسة بنات شرق الرياض، يفيد بوجود حالة إغماء واحدة وتم على الفور تمرير البلاغ لأقرب مركز إسعاف للمدرسة وعند الوصول تبين وجود صفارات إنذار حريق وتم تدعيم الموقع بــ 5 فرق تدخل سريع إضافة لـ 5 فرق إسعافية، حيث تم مباشرة 13 حالة هلع وخوف لطالبات المدرسة وتم علاجهن في نفس الموقع من خلال التأكد من العلامات الحيوية للمصابات وإعطائهن أوكسجين بسبب ضيق التنفس.
وقال الجلاجل إنه عند وصول الفرقة الاسعافية للموقع انتظرت خارج المدرسة ما يقارب الـ 7 دقائق حتى تم السماح للفرق بالدخول، وعند الدخول تبين أن هناك أكثر من 12 حالة أخرى، حيث تم إبلاغ العمليات عن طريق الفرق المباشرة لتدعيم الموقع بمزيد من الفرق الأسعافية.
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