السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن هذلول يلتقي رئيس الغرفة التجارية بنجران



نجران 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران محيميد بن صالح آل شرمة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الأعمال والخدمات التي تقدمها الغرفة، إضافةً إلى تطلعاتها في تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص بالمنطقة وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020م، ورؤية المملكة 2030م.

ونوه سمو الأمير تركي بن هذلول بالجهود التي تبذلها غرفة نجران لخدمة المنطقة، داعياً لبذل المزيد من الجهود وتدعيم الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدمة التنمية بالمنطقة.

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13:52ت م

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