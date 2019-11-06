السعودية اليوم / وزير التعليم يستقبل سفير جمهورية كوبا لدى المملكة



الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم, سفير جمهورية كوبا لدى المملكة اورلاندو ريكيهو غوال.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية كوبا، وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات التعليمية والبحثية.

حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، ومستشار وكالة الوزارة للتعاون الدولي الدكتور عبدالله الحيدري، والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات العامة صالح الثبيتي.

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13:48ت م

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