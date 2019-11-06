السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يلتقي قائد حرس الحدود بالمنطقة



نجران 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، ببسالة وشجاعة رجال حرس الحدود، التي كانت وما زالت لأعمالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة الفضل بمشاركة زملائهم في جميع القوات العسكرية في تأمين الشريط الحدودي، وردع كل من يحاول المساس بأمن البلاد، منوهاً بالدعم الغير محدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ، الذي قدم لسموه إيجازاً عن أعمال قيادة حرس الحدود بالمنطقة والقطاعات التابعة لها.

وأكد سمو الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز, أن قطاع حرس الحدود يعد حصنًا منيعًا لحدود الوطن من أي محاولة للاعتداء أو التهريب من خلال العمل المستمر على مراقبة الحدود.

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13:48ت م

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