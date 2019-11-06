السعودية اليوم / طعن خمسة أشخاص بينهم ثلاثة سياح بمدينة جرش شمال الأردنية



عمّان 9 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 6 نوفمبر 2019 م واس

تعرض ثلاثة سياح أجانب ومرشد سياحي وضابط أمن للطعن اليوم في مدينة جرش شمال الأردن.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية: إن شخصًا أقدم بالاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ومرشد سياحي وأحد ضباط الأمن العام وتم إسعاف المصابين للمستشفى.

وأوضح أنه تم على الفور إلقاء القبض على المعتدي وبدأت التحقيقات معه.

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13:47ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.