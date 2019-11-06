السعودية اليوم / وحدة المحتوى والمعلومات تنشر لوحات إلكترونية في المسجد الحرام



مكة المكرمة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

قامت إدارة التوجيه والإرشاد ممثلة بوحدة المحتوى والمعلومات بالتعاون مع إدارة التشغيل والصيانة بعمل محتوى ترحيبي وتوجيهي وتوعوي وإرشادي لرواد بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين يكون مناسباً لعرضه على الشاشات الإلكترونية الموزعة في المسجد الحرام بعدة لغات.

وأوضح مدير وحدة المحتوى والمعلومات معتز حيدر أن الوحدة تعمل على صياغة محتوى جديد يواكب موسم العمرة ورمضان والحج والمناسبات الأخرى ، ويسهم في توعية وتثقيف قاصدي المسجد الحرام، ويتم حصر المحتوى المعروض من قبل إدارات المسجد الحرام، حيث يقوم العاملون في هذه الوحدة على حصر شاشات المسجد الحرام سواء في الأروقة أو الساحات وكذلك في مبنى الرئاسة ومعرفة أنواعها وفرزها حسب مواقعها ومدى استفادة المتلقي منها وأن الوحدة تعمل على مدار الساعة، والإشراف على جميع خدمات المحتوى التوجيهي والإرشادي بالمسجد الحرام والساحات.

وبين أن أعمال الوحدة تقام بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية, ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، وذلك إبرازاً لدور الرئاسة التعليمي والتوجيهي والإرشادي والتوعوي .

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13:46ت م

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