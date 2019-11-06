السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يرأس اجتماعاً لمناقشة استعدادات الوزارة للميزانية



الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

رأس معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمكتبه اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا لأعمال الوزارة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة البيانات الختامية لميزانية الوزارة لعام 1440 ــ 1441هـ، وإعداد الإطار الاستراتيجي لميزانية العام 1441 ــ 1442هـ, بما يحقق رسالة الوزارة وفق توجيهات القيادة الرشيدة والخطة العامة للدولة.

ونوه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالعناية والرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظها الله ــ على ما تلقاه وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة, ومنها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتيسير أعمالها وتحقيق رسالتها وأهدافها العامة، مشيراً إلى أن هذه العناية تأتي لعظم الرسالة التي تقوم بها هذه الوزارة ولأهميتها ولمكانتها في نفوس الجميع بما تقوم به من خدمة بيوت الله سبحانه وتعالى والعناية بها والاهتمام بمنسوبيها، مشدداً على أهمية متابعة المشاريع والبرامج التي تنفذها الوزارة والرفع بالاحتياجات وفق الميزانية.

وأكد معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن إعداد الدراسات المستفيضة للميزانية وفق خطة استراتيجية، فإن ذلك سينعكس إيجاباً على مخرجاتها والخدمات التي تقدمها الوزارة لأداء رسالتها على الوجه الأكمل كي تخدم الوطن والمواطن في هذا البلد، التي تحرص وزارة الشؤون الإسلامية على تقديم أفضل ما لديها سواء في بيوت الله أو فيما يتعلق بالدعوة أو نشر الخير بين الناس من خلال المحاضرات والندوات وتحصين الأفكار من الانحرافات العقدية والفكرية، تحقيقاً لرؤى القيادة الرشيدة ــ حفظهم الله ــ ومواكبة لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

إثر ذلك استعرض الاجتماع أعمال وبرامج ومشاريع الوزارة خلال العام الجاري، والخطط المستقبلية للعام المقبل، بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة، واتخذ عدد من التوصيات المتعلقة بالرفع والمتابعة لكل ما يتعلق بالميزانية العامة للوزارة.

حضر الاجتماع معالي نائب الوزير الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد, ووكلاء ومديري الإدارات بالوزارة.

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13:42ت م

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