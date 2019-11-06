السعودية اليوم / وزير الداخلية الكويتي يبحث مع مسؤول عسكري بريطاني التعاون المشترك



الكويت 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح مع مستشار الدفاع الأول لشؤون الشرق الأوسط في بريطانيا الفريق السير جون غوردون لوريمر سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي اليوم أن الوزير الجراح ناقش مع المسؤول العسكري البريطاني أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وحرص الجانبين على تعزيز العلاقات وتطويرها في كل المجالات لاسيما الجوانب الأمنية.

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13:41ت م

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