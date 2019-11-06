السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يستقبل رئيس مركز بني كبير



الباحة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم, رئيس مركز بني كبير بندر بن سويلم العضيلة, يرافقه الرئيس الفخري للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببني كبير علي بن عثمان بن حاسن, وأعضاء اللجنة.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالعضيلة ومرافقيه متمنيًا لهم دوام التوفيق, واستمع سموّه من العضيلة شرحًا مفصلًا عن نشاطات المركز خلال المدة الماضية وما تقدمه لجنة التنمية بالمركز من دعم للشباب والفتيات من خلال تأسيس فرق تطوعية وعمل مبادرات تهدف إلى خدمة أهالي المركز بكل الفئات وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

وأشاد سمو أمير المنطقة بما رآه من إنجازات بمركز بني كبير، حاثاً على بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين والرفع بكل ما يحتاجه المركز والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير ما يلزم، كذلك تكثيف الجهود لتقديم ما يحتاجه الأهالي من فعاليات وأنشطة متنوعة وهادفة من خلال لجنة التنمية بالمركز.

من جهته قدم العضيلة باسمه ونيابة عن أهالي مركز بني كبير بالغ الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة على متابعته للمركز وحرصه على راحة المواطنين, واعدًا ببذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات سموّه وتلبية احتياجات الأهالي.

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13:37ت م

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