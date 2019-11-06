السعودية اليوم / أمانة عسير تواصل أعمال معالجة التشوه البصري بصناعية أبها



أبهـا 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس

تواصل أمانة منطقة عسير أعمالها لمعالجة التشوه البصري من المركبات المهملة ونظافة صناعية أبها, وذلك تنفيذاً لخطط الأمانة الرامية لمعالجة التشوهات البصرية بأبها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه سيتم تكثيف الجهود في معالجة جميع عناصر التشوه البصري، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين وتوقيع الجزاءات بحقهم, من خلال تشكيل لجنة من عدة إدارات بالأمانة لمتابعة أعمال الإزالة والنظافة بشكل يومي ورفع تقارير أسبوعية.

وأشار إلى أنه شارك في عمليات سحب المركبات التالفة وترحيل المخلفات أكثر من 53 عاملاً من القوى العاملة مدعمين بنحو 18 آلية، فيما بلغ عدد المركبات التالفة التي تم سحبها 224 مركبة بجانب ترحيل أكثر من 907 طن من المخلفات.

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13:27ت م

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