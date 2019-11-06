السعودية | خادم الحرمين يستقبل الرئيس التنفيذي ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:37 مساءً, 6 نوفمبر 2019 م
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، الرئيس التنفيذي ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون بين المملكة والمنتدى وسبل تطويره، بما في ذلك افتتاح مركز للتقنية الحديثة تابع للمنتدى في مدينة الرياض وهو الخامس على مستوى العالم.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان.
كما حضره، نائب رئيس الأعمال الجيوسياسية والإقليمية ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في منتدى الاقتصادي العالمي ميريك دوسيك، ورئيسه الشؤون التنفيذية في مكتب الرئيس كيلي اومندسن.
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