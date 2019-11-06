المبنى القديم لتقنية البنات في الباحة مهجور والقرني يكشف الأسباب!

2019-11-06

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

رغم إنفاق الملايين على مبنى كلية التقنية للبنات بالباحة السابق، وموقعه المتميز والقريب من وسط مدينة الباحة والذي كان يخدم جميع الأهالي في المحافظات القريبة، إلا أنه أصبح الآن بعد النقل لمبنى الكلية الجديد في محافظة العقيق مهجورًا!

وقال مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة المهندس مرعي بن سعد القرني في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة تسعى حاليًا بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى الاستفادة من مبنى الكلية التقنية للبنات السابق الواقع على طريق الباحة المندق السياحي، حيث تم رفع التوصيات والمقترحات والدراسات اللازمة لإعادة تأهيله وتشغيله كمنشأة تدريبية بمواصفات نموذجية وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية لضمان تقديم العملية التدريبية بجودة عالية، متوقعًا أن تتم الموافقة قريباً على تشغيله وسيتم إعلان ذلك في حينه.

وعن المبنى الجديد بمحافظة العقيق، قال: تحظى منطقة الباحة وبمتابعة من الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز وبتوجيه من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد بإنشاء وتجهيز منشآت تدريبية تحقق أهداف المخطط الإقليمي وإستراتيجية التنمية للمنطقة والتي ترتكز على بناء الإنسان وتنمية المكان للمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن هنا وفي ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة حرصت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الاستفادة من هذا الدعم السخي وتنفيذ خطة التوسع في مشاريعها الإنشائية لاستيعاب أكبر عدد من المتدربين والمتدربات من خلال استحداث منشآت تدريبية جديدة أو تحديث المباني القائمة ورفع كفاءتها وتطويرها وصيانتها للمحافظة على جاهزيتها الدائمة للتدريب.

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وتابع: وفي ظل الطلب المتزايد على الالتحاق ببرامج الكلية التقنية للبنات، حرصت المؤسسة على تلبية رغبات المتقدمات واستيعاب أكبر عدد من بنات المنطقة وتوفير بيئة نموذجية آمنة للمتدربات فسعت إلى استحداث مشروع يحقق طموح وتطلعات أهالي المنطقة، فتم إنشاء وتشغيل مشروع الكلية التقنية للبنات الجديد بالعقيق وتدشينه تحت رعاية أمير منطقة الباحة، حيث يقع المشروع على مساحة تقدر بــ 450 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية 1200 متدربة بتكلفة إجمالية بلغت 91 مليوناً و730 ألف ريال، ويشتمل على التخصصات التالية (تخصص الإدارة لمكتبية، وتخصص العناية بالبشرة، وتخصص العناية بالشعر، وتخصص تصميم أزياء، وتخصص خياطة الملابس).

وأضاف القرني: يحتوي المشروع على مبانٍ لقاعات التدريب النظري والعملي مجهزة بأحدث التجهيزات التقنية والتعليمية، ومبنى العمادة، والمكاتب الإدارية، ومكاتب أعضاء هيئة التدريب، كما يضم مكتبة مركزية، وقاعات متعددة الأغراض للأنشطة، وقد روعي في تصميم هذا المشروع أن يكون مزودة بأفضل الأنظمة الكهربائية والخدمية من إنذار وإطفاء وإدارة ومتابعة ومراقبة متطورة وكذلك أنظمة الاتصال الهاتفي والشبكي وخدمات الإنترنت وأنظمة التبريد والتكييف المركزي والمصاعد بالإضافة للبنية التحتية المتطورة لهذا المشروع.