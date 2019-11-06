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بومبيو يشكر الجبير على شراكة المملكة بشأن القضايا الإقليمية
أكدا أن اتفاق الرياض خطوة مهمة للمضي نحو حل سياسي شامل
متابعات الخليج 365 - الرياض
اجتمع وزير الخارجية مايك بومبيو اليوم الأربعاء بوزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.
وشكر بومبيو، الجبيرَ على شراكة المملكة المستمرة مع الولايات المتحدة بشأن قضايا إقليمية وثنائية عدة.
وفيما يتعلق باليمن، أعرب بومبيو عن امتنانه للمساعدة التي تقدمها المملكة لتسهيل التوصل إلى اتفاق بين حكومة الجمهورية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
واتفق الوزيران على أن هذه خطوة مهمة للمضي قدمًا نحو حل سياسي شامل للصراع في اليمن، كما ناقشا آخر التطورات في سوريا والعراق ولبنان وضرورة مواصلة مكافحة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار.
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