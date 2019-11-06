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7 آلاف ريال أقل تكلفة لاستقدام عمالة منزلية من بنجلاديش وأوغندا
%47 طلبات لمهنة عاملة وبعدها سائق خاص
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدم برنامج مُساند النشرة الدورية الشهرية للبرنامج، والتي تضم أرقامًا ومؤشرات عن حالة قطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة.
وقال البرنامج إن 47% من طلبات استقدام العمالة المنزلية التي تم التعامل معها خلال الشهر الماضي هي لمهنة عاملة منزلية، فيما جاءت بعدها مهنة سائق خاص بنسبة 34%، وعامل منزلي بنسبة 17%، ومثلت 2% مهن أخرى متعلقة بهذا القطاع، فيما تعد الجنسية البنجالية من أكثر الجنسيات طلبًا في قطاع العمالة المنزلية بنسبة تتجاوز 21%، تليها الجنسية الفلبينية بـ 20%، ثم الباكستانية 13%، والهندية 12%، وتوزعت النسبة المتبقية أي ما يُمثل 31% على عدد من الجنسيات المختلفة.
وبلغت أقل تكلفة استقدام للعاملة المنزلية من دولتي بنجلاديش وأوغندا نحو 7 آلاف ريال، و7800 ريال للاستقدام من دولة كينيا، في حين بلغت تكلفة الاستقدام الأقل من الفلبين 14 ألف ريال، وأما الهند وفيتنام وسريلانكا فقد قاربت على 18 ألف ريال، وقد سجلت أسرع مكاتب الاستقدام معدلًا يتراوح بين 24 وحتى 27 يومًا؛ لاكتمال عملية الاستقدام من هذه الدول.
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