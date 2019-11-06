، لجنتا تنمية أعمال المحافظات وسيدات الأعمال بـ"غرفة الرياض" تزوران الدوادمي وشقراء ،

محمد بن مسعود - الدمام - للإسهام بتعزيز دورهن في التنمية الشاملة والارتقاء ببيئة الأعمال بها

نظّمت لجنة سيدات الأعمال ولجنة تنمية أعمال المحافظات بـ"غرفة الرياض"، زيارة وجولة لمحافظتيْ الدوادمي وشقراء؛ وذلك للإسهام بتعزيز دور سيدات الأعمال في التنمية الشاملة بالمحافظات، والارتقاء ببيئة الأعمال بها، والقيام بأدوارها الاقتصادية والتنموية؛ تحقيقًا للرفاهية الاجتماعية.

وتهدف الزيارة إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية لتطوير التنمية الشاملة والمتوازنة في المجتمعات الأقل نموًّا بالنسبة للمدن الرئيسية.

وأعدت لجنة تنمية أعمال المحافظات -بالتعاون مع لجنة سيدات الأعمال- برنامجًا بهذه المناسبة؛ تَنَوّع بين عدة أنشطة وفعاليات؛ حيث شَمِلت لقاء "لجنة سيدات الأعمال بالدوادمي"؛ لبحث سبل دعم قطاع سيدات الأعمال بالمحافظات، ومناقشة العديد من القضايا الخاصة التي تعمل على توسيع الأعمال بالمحافظة، وكيفية معالجة بعض التحديات، وتفعيل التعاون المشترك لتعزيز دور الاستثمارات في المحافظة بشكل عام والاستثمارات النسائية بشكل خاص.

وشاركت "لجنة سيدات الأعمال" في افتتاح معرض "صنع في الدوادمي"، الذي يحتوي على العديد من المنتجات من صنع أيدي شابات الدوادمي، كما زارت اللجنة المعالمَ المتميزة في المحافظة؛ شملت "قصر الملك عبدالعزيز التاريخي، وبيت فناني الدوادمي للفنون التشكيلية"، والذي يحتوي على العديد من القطع الفنية المتميزة من اللوحات والمنحوتات، بالإضافة لمتحف موضي العصيمي التراثي المكوّن من مجموعة من اللوحات الفنية، ومصنوعات جلدية، ومشغولات يدوية وحِرَفية.

وقالت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة عبير الحوقل: إن الزيارة جاءت بهدف دفع عجلة التنمية في المحافظات، والإسهام في تعزيز الأعمال في هذه المحافظة، من قيم مضافة منها: توفير فرص عمل، وتدعيم مبدأ الهجرة العكسية، وجعل المحافظات القريبة من مدينة الرياض أكثر جذبًا لمزيد من الاستثمارات.

وأضافت: من هنا كانت هذه الزيارة التي تبحث سبل دعم قطاع سيدات الأعمال بالمحافظات، ودعمهن في مشاريعهن عبر عدد من البرامج والفعاليات.

وأتبعت "الحوقل": تمتلك الدوادمي الكثير من المقومات والمميزات النسبية التي تؤهلها لاستقطاب المشاريع والاستمارات؛ فيما تملك أيادٍ نسائية ماهرة قادرة على خوض غمار العمل التجاري الحرفي والفني بكل قوة تستدعي الالتفات لها من قِبَل القائمين على هيئة السياحة وهيئة الترفيه.

ومن مقرّ فرع "غرفة الرياض" في محافظة شقراء، اجتمعت لجنة سيدات الأعمال برئاسة عبير الحوقل بلجنة سيدات الأعمال بشقراء الدكتورة مريم العيد؛ حيث بحث اللقاءُ العديدَ من النقاط المرتبطة بتعزيز العمل التجاري والاستثماري بالمحافظة؛ فيما قام وفد "غرفة الرياض" بزيارة المدينة التاريخية ومتحف شقراء.غرفة الرياض لجنة سيدات الأعمال لجنة تنمية أعمال المحافظات الدوادمي شقراء