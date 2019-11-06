، منتدى الإعلام السعودي يعلن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا ،

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أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى الإعلام السعودي، عن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا للراغبين في حضور فعاليات الدورة الأولى للمنتدى.
وقالت: إن منتدى الإعلام السعودي الذي تستضيفه الرياض يوميْ 2 و3 ديسمبر المقبل؛ سيشهد حضور نحو ألف إعلامي من داخل وخارج السعودية.
وأكدت اللجنة المنظمة، حرصها على فتح التسجيل الإلكتروني قبل مدة كافية من انطلاقة الحدث الكبير؛ وذلك لإتاحة فرصة الحضور لأكبر قدر ممكن من المهتمين.
وأضافت اللجنة في بيانها، أن التسجيل في المنتدى متاح للعاملين في مجالات صناعة الإعلام المختلفة من القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية، وصناع المحتوى، وشركات العلاقات العامة والإنتاج والإعلان، والمهتمين بالإعلام الجديد، إضافة إلى طلبة وطالبات الجامعات المتخصصين في الدراسات الإعلامية.
وأشارت إلى أن المنتدى تلقى خلال الفترة الماضية طلبات كثيرة للحضور والمشاركة فيه، من المهتمين داخل المملكة العربية السعودية والعالم العربي، إضافة إلى وسائل إعلامية دولية مختلفة.
وقالت اللجنة في بيانها "إننا منفتحون على الآخر، ونعتز بالإنجازات التي تحصل، ونرغب في أن يحضر الإعلام ليشاهدها من الداخل، ويرصدها بأمانة وشفافية".
وأكدت اللجنة حضور وزراء وشخصيات دولية وإعلامية من 32 دولة؛ لمناقشة عدد من المحاور المهمة التي تُطرح أمام الخبراء والمختصين، واستعراض واقع الصناعة الإعلامية ومستقبلها، والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات، وتدشين مشروعات إعلامية.
منتدى الإعلام السعودي الرياض
06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441 12:08 PM
سيشهد حضورَ نحو ألف إعلامي من داخل وخارج المملكةمنتدى الإعلام السعودي يعلن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا
أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى الإعلام السعودي، عن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا للراغبين في حضور فعاليات الدورة الأولى للمنتدى.
وقالت: إن منتدى الإعلام السعودي الذي تستضيفه الرياض يوميْ 2 و3 ديسمبر المقبل؛ سيشهد حضور نحو ألف إعلامي من داخل وخارج السعودية.
وأكدت اللجنة المنظمة، حرصها على فتح التسجيل الإلكتروني قبل مدة كافية من انطلاقة الحدث الكبير؛ وذلك لإتاحة فرصة الحضور لأكبر قدر ممكن من المهتمين.
وأضافت اللجنة في بيانها، أن التسجيل في المنتدى متاح للعاملين في مجالات صناعة الإعلام المختلفة من القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية، وصناع المحتوى، وشركات العلاقات العامة والإنتاج والإعلان، والمهتمين بالإعلام الجديد، إضافة إلى طلبة وطالبات الجامعات المتخصصين في الدراسات الإعلامية.
وأشارت إلى أن المنتدى تلقى خلال الفترة الماضية طلبات كثيرة للحضور والمشاركة فيه، من المهتمين داخل المملكة العربية السعودية والعالم العربي، إضافة إلى وسائل إعلامية دولية مختلفة.
وقالت اللجنة في بيانها "إننا منفتحون على الآخر، ونعتز بالإنجازات التي تحصل، ونرغب في أن يحضر الإعلام ليشاهدها من الداخل، ويرصدها بأمانة وشفافية".
وأكدت اللجنة حضور وزراء وشخصيات دولية وإعلامية من 32 دولة؛ لمناقشة عدد من المحاور المهمة التي تُطرح أمام الخبراء والمختصين، واستعراض واقع الصناعة الإعلامية ومستقبلها، والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات، وتدشين مشروعات إعلامية.
، منتدى الإعلام السعودي يعلن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا ،
المصدر : الخليج 365
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