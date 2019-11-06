“Qiyas” رابط قياس القدرات العامة “قياس” 1441هـ|| Qiyas Results برقم الهوية...

تقوم بوابة”قياس” للخدمات الإلكترونية بالإعلان عن نتائج الطلاب، تحصيلي الورقية ونتائج قياس المواهب، وقياس القدرات العامة لطلاب الثانوية، للالتحاق بالكليات، والتي يعتمد عليها الطالب السعودي بشكل أساسي في الدخول إلى الجامعات بالمملكة، حيث يتم عمل اختبارات لقياس مستويات أداء”تحصيلي”، وقياس للمواهب والقدرات، على أن يتم تقديم النتائج مع مصوغات التقديم للجامعات السعودية، ونعرض عليكم رابط التحصيلي”قياس” للعام الحالي، طريقة استعلام الطالب عن النتائج.

هام: يقوم الطلاب الناجحين في الثانوية بأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات العملية، وقد انتشرت مؤخرا أنباء عن احتمالية إلغاء اختبارات القدرات للطلاب بشكل نهائي، أسوة بالجامعات العالمية التي قامت بذلك، حيث اعتبروه مضيعة للمال والوقت للطلاب، إلا أن بعض المسؤولين السعوديين أعلنوا أن اختبارات القدرات هي المعيار الأول للمفاضلة بين الطلاب لدخول الجامعات.

رابط قياس 1440″قدرات”

يقوم الطالب بالدخول عبر رابط قياس، للاستعلام عن نتائج تحصيلي،وتسجيل البيانات لاختبارات القدرات للثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات السعودية، حيث تشترط الكليات اختبار قدرات الطالب المعرفيةـ، أو الاستعلام عن النتائج بالاتصال على رقم قياس الموحد 920033555.

طريقة الاستعلام

الدخول على رابط قياس

إدخال رقم السجل المدني

ادخال كلمة المرور

اضغط تسجيل الدخول

اقرأ ايضا

الاستعلام “بالرقم الوطني” bac.men.gov.ma || بتاريخ الازدياد موقع نتيجة البكالوريا المغربية “الدورة الاستدراكية” .. نتائج الباك 2019 .. السنة الأولى والثانية .. دورة حزيران .. نتائج التعليم العمومي والخصوصي

Advertisements

“بوابة المستقبل” moe.gov.sa|| نظام نور المركزي|| نتيجة روضات الأطفال noor.moe.gov .. نظام نور EduWave

“وظائف” eservices.mcs.gov.sa نظام جدارة 1441 || قوائم المعلمات المرشحات للوظائف التعليمية nt.gta.moe ..من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية

يتم إرسال رسائل بالنجاح في اختبار القدرات أو بالرسوب على الهاتف النقال للطلاب، كما يمكنهم الاستعلام عن النتائج من خلال الرقم 920033555.

ويكون موعد اختبار القدرات للطلاب موحّد في جميع المدارس، حيث يقوم الطالب بالتسجيل في الموقع لتحديد موعد اختبارات القدرات المعرفية له للالتحاق بالكليات فيما بعد.