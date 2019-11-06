السعودية | “العربي الوطني” يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة في الدورة الجديدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:46 صباحًا, 6 نوفمبر 2019 م المناطق_الرياض أعلن البنك العربي الوطني فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها 3 سنوات والتي تبدأ من 2020/4/1 وحتى 2023/3/31 وذلك لـ 6 أعضاء يمثلون المساهمين السعوديين

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