6 خطوات للتسجيل في سند محمد بن سلمان للزواج

2019-11-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطنون بشأن التسجيل في مبادرة سند الزواج التابعة لبرنامج سند محمد بن سلمان، وهو ما تسلط عليه “متابعات الخليج 365” الضوء بشكل مبسط في 6 خطوات.

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا) ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

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– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

وقال برنامج سند محمد بن سلمان للزواج في وقت سابق إنه يتطلع إلى أن يكون جميع المستفيدين قادرين على تحسين أوضاعهم وقادرين على تحقيق أهدافهم، وأن يساهم العطاء المادي في رفع الوعي والمعرفة وصنع أثر مستدام.