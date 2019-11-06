شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد زايد يلفت الأنظار ويؤكد دور الإمارات في اليمن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)
لفت الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، أحد جنود دولة الإمارات العربية المتحدة المصابين في الحرب في اليمن، الأنظار خلال توقيع الاتفاقية بين الشرعية والحكومة الانتقالية في اليمن، عندما حضر مع الوفد الإماراتي على كرسي متحرك، ليؤكد للجميع الدور القيادي والريادي الذي تقوم به الإمارات العربية المتحدة بجانب قائدة التحالف المملكة العربية السعودية. والجندي الإماراتي من مواليد 4 أبريل عام 1990 ويبلغ من العمر 27 عاماً، وهو الابن الثالث من أبناء الشيخ حمدان، تخرّج في كلية «ساندهيرست» العسكرية الملكية في بريطانيا عام 2009 قبل أن يلتحق بالجيش الإماراتي.
وأصيب في حادثة تحطم مروحية قتالية إماراتية في شبوة في اليمن، وهي الحادثة التي أدت إلى استشهاد 4 ضباط إماراتيين، كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة للتحالف العربي. ولاقى الحدث صدى واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلاً كبيراً بين رواد المنصات الاجتماعية الإماراتيين والعرب، من حيث أنه حدث يعكس أن القيادة الإماراتية لا تفرق بين أبناء الأسر الحاكمة وبقية الشعب، وقد اختارت أن تضع أبناءها في الصفوف الأولى للقتال في مواجهة الإرهاب في اليمن، أسوة ببقية أبناء القوات المسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر حفيد زايد يلفت الأنظار ويؤكد دور الإمارات في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.