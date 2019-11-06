المملكة تسلم العراق وثائق تاريخية تم ضبطها مع مقيم عربي حصل عليها بطرق غير مشروعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلمت المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وثائق تاريخية للجمهورية العراقية.

وسلم الوثائق نائب رئيس الهيئة لقطاع التراث الوطني، رستم بن مقبول الكبيسي، لسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف اليوم، في قاعة الضيافة بالمتحف الوطني في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.

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وتم ضبط الوثائق التي كانت بحوزة مقيم عربي في المملكة حصل عليها بطرق غير مشروعة، ونشر بعضا منها على مواقع الانترنت.

وتتضمن الوثائق 250 ورقة تعود إلى مطلع عام 1940، وتمتلكها دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق، وتتعلق بالأسرة الحاكمة في تلك الفترة، وتمت مصادرتها داخل أراضي المملكة بتعاون وجهود شركاء الهيئة بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية والنيابة العامة، حيث تم تحريز هذه الوثائق والاحتفاظ بها والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى بلدها الأصلي.

ويأتي تسليم هذه الوثائق تنفيذا لاتفاقية منظمة اليونسكو حول حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والتي أقرت في عام 1970.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تقوم بها المملكة بتسليم ممتلكات ثقافية لجمهورية العراق، حيث إنه سبق تسليم قطع أثرية خلال عامي 2009 - 2010 بالتعاون مع الشركاء، حرصا من المملكة على المحافظة على الإرث العالمي، وتطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.