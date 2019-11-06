، الدفاع المدني يناقش الدروس المستفادة من موسم الحج الماضي ويبحث العوائق والحلول ،

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ترأس مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو؛ أعمال الاجتماع السنوي للمديرية العامة للدفاع المدني؛ لمناقشة الدروس المستفادة من حج عام 1440هـ, بحضور قائد قوات الدفاع المدني بالحج والمساعدين وقيادات موسم حج العام الماضي كافة.
بدأت أعمال الاجتماع بكلمة الفريق العمرو؛ قال فيها: "إن عقد هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من استشعار أبناء هذا القطاع عظم الأمانة الملقاة على عواتقهم من ولاة الأمر (حفظهم الله)، وحرصاً على تدارس الملاحظات والعوائق كافة التي واجهت تنفيذ الخطة على أرض الواقع, والعمل على تلافيها في خطة حج هذا العام -بإذن الله تعالى-، رغبةً في الاستعداد المبكر والتهيؤ والتجهيز لموسم الحج القادم بإذن الله".
كما أكّد الفريق العمرو؛ أن الدفاع المدني وكل أجهزة الدولة العاملة على خدمة حجاج بيت الله أضحت تملك خبرات تراكمية تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى توظيفها التوظيف الأمثل لتطوير الأداء للأفضل وبما يحقق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله).
وأضاف قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود بن سليمان الفرج؛ أنه تمّ استعراض الآراء والمقترحات وما رُصد من ملحوظات تتعلق بتطبيق خطة الحج للعام المنصرم, التي تمّ رصدها من قِبل القيادات المشاركة في مهمة الحج؛ لطرحها في الاجتماع ومناقشتها والعمل على تعزيز الجوانب الإيجابية لتحقيق مستويات أعلى في قياس مستوى الأداء.
وأكّد اللواء الفرج؛ أنه ستكون هناك اجتماعاتٌ دورية لاحقة من قِبل القيادات الميدانية لقيادة قوات الدفاع المدني بالحج بالمديرية العامة للدفاع المدني؛ للعمل على معالجة الملاحظات، وايجاد الحلول المناسبة، والرقي بالخدمات المقدمة من الدفاع المدني إلى مستوى التطلعات والطموحات، بإذن الله.
الدفاع المدني موسم الحج
الدفاع المدني يناقش الدروس المستفادة من موسم الحج الماضي ويبحث العوائق والحلولصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-06
ترأس مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو؛ أعمال الاجتماع السنوي للمديرية العامة للدفاع المدني؛ لمناقشة الدروس المستفادة من حج عام 1440هـ, بحضور قائد قوات الدفاع المدني بالحج والمساعدين وقيادات موسم حج العام الماضي كافة.
بدأت أعمال الاجتماع بكلمة الفريق العمرو؛ قال فيها: "إن عقد هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من استشعار أبناء هذا القطاع عظم الأمانة الملقاة على عواتقهم من ولاة الأمر (حفظهم الله)، وحرصاً على تدارس الملاحظات والعوائق كافة التي واجهت تنفيذ الخطة على أرض الواقع, والعمل على تلافيها في خطة حج هذا العام -بإذن الله تعالى-، رغبةً في الاستعداد المبكر والتهيؤ والتجهيز لموسم الحج القادم بإذن الله".
كما أكّد الفريق العمرو؛ أن الدفاع المدني وكل أجهزة الدولة العاملة على خدمة حجاج بيت الله أضحت تملك خبرات تراكمية تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى توظيفها التوظيف الأمثل لتطوير الأداء للأفضل وبما يحقق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله).
وأضاف قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود بن سليمان الفرج؛ أنه تمّ استعراض الآراء والمقترحات وما رُصد من ملحوظات تتعلق بتطبيق خطة الحج للعام المنصرم, التي تمّ رصدها من قِبل القيادات المشاركة في مهمة الحج؛ لطرحها في الاجتماع ومناقشتها والعمل على تعزيز الجوانب الإيجابية لتحقيق مستويات أعلى في قياس مستوى الأداء.
وأكّد اللواء الفرج؛ أنه ستكون هناك اجتماعاتٌ دورية لاحقة من قِبل القيادات الميدانية لقيادة قوات الدفاع المدني بالحج بالمديرية العامة للدفاع المدني؛ للعمل على معالجة الملاحظات، وايجاد الحلول المناسبة، والرقي بالخدمات المقدمة من الدفاع المدني إلى مستوى التطلعات والطموحات، بإذن الله.
06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
11:59 AM
استعراض الآراء والمقترحات وما رُصد من ملاحظات القيادات المشاركة
ترأس مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو؛ أعمال الاجتماع السنوي للمديرية العامة للدفاع المدني؛ لمناقشة الدروس المستفادة من حج عام 1440هـ, بحضور قائد قوات الدفاع المدني بالحج والمساعدين وقيادات موسم حج العام الماضي كافة.
بدأت أعمال الاجتماع بكلمة الفريق العمرو؛ قال فيها: "إن عقد هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من استشعار أبناء هذا القطاع عظم الأمانة الملقاة على عواتقهم من ولاة الأمر (حفظهم الله)، وحرصاً على تدارس الملاحظات والعوائق كافة التي واجهت تنفيذ الخطة على أرض الواقع, والعمل على تلافيها في خطة حج هذا العام -بإذن الله تعالى-، رغبةً في الاستعداد المبكر والتهيؤ والتجهيز لموسم الحج القادم بإذن الله".
كما أكّد الفريق العمرو؛ أن الدفاع المدني وكل أجهزة الدولة العاملة على خدمة حجاج بيت الله أضحت تملك خبرات تراكمية تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى توظيفها التوظيف الأمثل لتطوير الأداء للأفضل وبما يحقق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله).
وأضاف قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود بن سليمان الفرج؛ أنه تمّ استعراض الآراء والمقترحات وما رُصد من ملحوظات تتعلق بتطبيق خطة الحج للعام المنصرم, التي تمّ رصدها من قِبل القيادات المشاركة في مهمة الحج؛ لطرحها في الاجتماع ومناقشتها والعمل على تعزيز الجوانب الإيجابية لتحقيق مستويات أعلى في قياس مستوى الأداء.
وأكّد اللواء الفرج؛ أنه ستكون هناك اجتماعاتٌ دورية لاحقة من قِبل القيادات الميدانية لقيادة قوات الدفاع المدني بالحج بالمديرية العامة للدفاع المدني؛ للعمل على معالجة الملاحظات، وايجاد الحلول المناسبة، والرقي بالخدمات المقدمة من الدفاع المدني إلى مستوى التطلعات والطموحات، بإذن الله.
، الدفاع المدني يناقش الدروس المستفادة من موسم الحج الماضي ويبحث العوائق والحلول ،
المصدر : الخليج 365
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