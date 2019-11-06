بوابة أبشر تتيح رابط الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية بالخطوات التفصيلية

أطلقت بوابة أبشر الإلكترونية خدمة جديدة للاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة، والتي تعتبر من الخدمات الهامة للغاية والتي تفيد كافة المغتربين والوافدين العاملين في أراضي المملكة العربية السعودية، فتعتبر تلك الخدمة مفيدة جداً لهم وتوفر لهم الوقت والمجهود عند الحاجة لتقديم الطلع على التأشيرات بجميع أنواعها، فأصبح بإمكانهم فعل ذلك من خلال المنزل عن طريق الإنترنت بدلاً من الذهاب لمكاتب الجوازات، فأصبح بإمكان المواطنين الدخول إلى نظام أبشر والتعرف على صلاحية التأشيرة ومدتها، وتاريخ انتهائها ميلادياً وهجرياً، كما يمكن للمواطن أن يطبع التأشيرة من المنزل، وسوف نقدم لكم جميع الخطوات من خلال ذلك المقال.

عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة عبر أبشر

أصبح الآن بإمكان المواطن المقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية أن يقوم بالتعرف على جميع المعلومات الخاصة بصلاحية التأشيرة وذلك عن طريق رقم التأشيرة أو رقم الإقامة، حتى يتمكن المواطن على التعرف على جميع البيانات التي تخص صلاحية تأشيرة خروج وعودة، وتاريخ إصدارها، وموعد انتهائها، وكذلك موعد المغادرة وموعد العودة وذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة الداخلية السعودية، واختيار خدمة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة.

الخطوة الأولى هي تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال كتابة اسم المستخدم ورقم المرور، ومن ثم ستجد جميع البيانات اخاصة بالتأشيرة ظاهرة أمامك في بضعة دقائق، كما يمكن للمواطن استخدراج تأشيرة خروج نهائي من خلال تلك الخدمة إلكترونياً أيضا، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الإدارية، بتوفير للوقت والمجهود.